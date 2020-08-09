Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu
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Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu

AMASYA'nın Suluova ilçesinde öğretmen Tugay Temiz (27), meslektaşına evlilik teklifi için özel olarak süslediği elma bahçesini, organizasyon alanına dönüştürdü.

Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu
09.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:19

AMASYA'nın Suluova ilçesinde öğretmen Tugay Temiz (27), meslektaşına evlilik teklifi için özel olarak süslediği elma bahçesini, organizasyon alanına dönüştürdü. İlgi odağı olan süslü bahçe, dünyaevine giren çiftlerin en güzel anılarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının da doğal stüdyosu haline geldi.

Tekirdağ'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tugay Temiz, yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerinin ardından ana sınıfı öğretmeni Sevgi Temiz ile evlenmeye karar verdi. Özel bir evlilik teklifi organizasyonu hazırlamak isteyen Temiz, organizatör Canan Temiz'in de yardımıyla memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde, evlerinin yanında bulunan elma bahçesini süslemeye başladı. Tugay Temiz, 1 Mayıs 2019 tarihinde, süslediği bahçede meslektaşı Sevgi Temiz'e evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz teklifi kabul eden Sevgi Temiz, düzenlenen düğün töreniyle Tugay Temiz'le dünyaevine girdi.

ELMA BAHÇESİNE YOĞUN İLGİTugay Temiz, ilave süslemeler yaptığı bahçeyi geliştirerek organizasyon alanı haline dönüştürdü. 1 dönümlük arazide, farklı birçok konseptin bulunduğu süslü anı bahçesi, evlenecek çiftlerin de ilgi odağı oldu. Elma ağaçlarının ve çevresinin korunmasına özen gösterilen süslü bahçe; dünyaevine giren çiftlerin en güzel anılarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının da doğal stüdyosu haline geldi. Amasya ve çevre illerden gelenlerin evlilik teklifi, doğum günü, özel gün kutlamaları ve dış çekimi için kullandığı alan haline gelen bahçe; organizatör Canan Temiz tarafından kiralanıyor.'EŞİM İÇİN KURDUĞUM ALANI HALKA AÇTIK'

Temiz çifti, insanların güzel günlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Gelen yoğun talep üzerine evlilik teklifi için süslediği bahçeyi halka açtıklarını anlatan Tugay Temiz, "Burası kendi arsamız ve aslında elma bahçesiydi. Burayı ben geçen sene eşime evlenme teklifi etmek için organizatör kuzenimle birlikte hazırladım. Teklif beklediğimizden çok daha güzel oldu ve geliştirerek halka arz etmeye karar verdik. Her geçen gün de geliştirmeye devam ettik. Evlilik teklifi, düğün fotoğraflarının çekimi ve çeşitli organizasyonlar için kullanılıyor. İnsanların mutluğu, bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.


Kaynak: DHA

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