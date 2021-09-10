Evlilik teklifi almak için gittiği Nevşehir'deki kazada ölen genç antrenör, memleketi Manisa'da toprağa verildi - Haberler
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Evlilik teklifi almak için gittiği Nevşehir'deki kazada ölen genç antrenör, memleketi Manisa'da toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlilik teklifi almak için gittiği Nevşehir'deki kazada ölen genç antrenör, memleketi Manisa'da toprağa verildi

Manisa'da yüzme antrenörlüğü yapan ve evlilik teklifi almak için erkek arkadaşı Hakkı Altınbilek (26) ile gittiği Nevşehir'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden kaydeden Buse Görer (24), bugün memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Manisa'da yüzme antrenörlüğü yapan ve evlilik teklifi almak için erkek arkadaşı Hakkı Altınbilek (26) ile gittiği Nevşehir'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden kaydeden Buse Görer (24), bugün memleketi Manisa'da toprağa verildi. Baba İsmet Görer ve anne Serap Akdağ'ın sinir krizi geçirdiği cenazede, sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, 8 Eylül Çarşamba günü Aksaray Çevre yolu Ağıllı köyü yol kavşağında Nevşehir'den Aksaray istikametinde meydana geldi. Yunusemre Belediyespor Basketbol takımında antrenör olarak görev yapan Hakkı Altınbilek yönetimindeki 45 AAY 235 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje savrulan otomobil, savrularak takla attı. Kazada sürücü Hakkı Altınbilek ile birlikte yolcu konumunda bulunan yüzme antrenörü Buse Görer ağır yaralandı. Buse Görer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Hakkı Altınbilek'in ise tedavisi sürüyor. Hakkı Altınbilek'in ile Buse Görer'in evlilik teklifi için Nevşehir Kapadokya'ya gittikleri öğrenildi.

Kazada yaşamının yitiren Görer'in, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahallesi'ndeki ilkokulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı, bu yıl Kula Spor Kompleksi'nde fahri cankurtaran ve yüzme antrenörü olarak göreve başladığı öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesinin Kula ayağını da yürüten Buse Görer için memleketi Manisa'da bugün cenaze töreni düzenlendi. Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan namazda, yakınları ve sevenleri gözyaşlarını hakim olamadı.

Baba İsmet Görer ile anne Serap Akdağ ile ikizi Beste Görer, namazda sinir krizi geçirdi. Öte yandan anne ve babasının boşanmasından dolayı Buse Görer'i büyüten halası Ömür Mutlu'nun çığlıkları ise yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından cenaze Kırtık Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ayrı olan Baba İsmet Görer ile anne Serap Akdağ, kızı Buse Görer'e son görevini yapmak üzere cenaze aracının önünde yan yana oturması ise dikkatlerden kaçmadı. - MANİSA

Evlilik teklifi almak için gittiği Nevşehir'deki kazada ölen genç antrenör, memleketi Manisa'da toprağa verildi

Evlilik teklifi almak için gittiği Nevşehir'deki kazada ölen genç antrenör, memleketi Manisa'da toprağa verildi

Evlilik teklifi almak için gittiği Nevşehir'deki kazada ölen genç antrenör, memleketi Manisa'da toprağa verildi

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Haber: Evlilik teklifi almak için gittiği Nevşehir'deki kazada ölen genç antrenör, memleketi Manisa'da toprağa verildi - Haberler
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