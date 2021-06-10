Evlilik tarihini açıkladı
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Evlilik tarihini açıkladı

Evlilik tarihini açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı İdo Tatlıses ile evlilik hazırlığında olan Yasemin Şefkatli, City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şefkatli, evlenecekleri tarihi açıkladı. Peki İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli için şarkı yazdı mı? Şefkatli ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Bir markanın dijital çekimleri için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Şefkatli, nişanlısı İdo Tatlıses ile ne zaman evleneceklerini açıkladı.

DÜĞÜN YAZ SONUNDA OLACAK

İdo Tatlıses ile pandemi nedeniyle düğün planlarını bir türlü hayata geçiremeyen Yasemin Şefkatli, "Pandemi nedeniyle ertelemiştik. Kalabalıktan ziyade sevdiklerimizin yanımızda olmasını istediğimiz için salgın biraz daha hafiflerse düğün yaz sonunda olacak" dedi.

"BENİM İÇİN ŞARKI YAZDI"

Nişanlısı İdo'nun yakın zamanda çıkacak albümünde kendisi için yazılmış özel bir şarkı olduğunu doğrulayan Şefkatli, "Evet, albümde benim için yazılan bir şarkı var ama sürpriz olsun" diyerek sır vermedi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz yıl ekim ayında aile arasında gerçekleşen törenle nişanlanmıştı.

Evlilik tarihini açıkladı
Evlilik tarihini açıkladı
Evlilik tarihini açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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