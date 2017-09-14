Evlilik Sözleşmesi 4 Bin Yıl Önce de Varmış



Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kültepe’de çıkarılan tabletlerin en büyük özelliğinin, yaşayan halk tarafından yazıldığını ifade ederek, “Evlilik yaparken nasıl bir evlilik yapacağını kontrata bağlayan insanlardan bahsediyoruz. Çünkü boşanacağı taktirde vereceği nafakayı yazmış ya da kadının hakkını yazmış" dedi. Kayseri-Sivas karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum höyüğünde 1948 yılında başlanılan kazılarına devam ediliyor. Milattan önce 2 binli yıllara ait olan tabletlere bakıldığında genellikle ticari anlaşmaların yer aldığını dile getiren Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, o dönemde kadınların evlenme ve boşanma, nafaka gibi haklarını da tabletlere kaydettiğini ifade etti.