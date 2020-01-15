EVLİLİK PROGRAMINA DA KATILAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

15.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:30

Bayrampaşa ve Küçükçekmece 'de yankesicilik ve hırsızlık yapan 2 şüpheliyi belirleyen polis ekipleri şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına alırken, birinin cezaevine olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüphelinin ise 3 yıl önce evlilik programına katıldığı öğrenildi. Şüphelilerin yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de 15 Mart ve 12 Eylül arasında 2 yankesicilik olayı ve bir işyerinden de hırsızlık yapılması üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, olayların yaşandığı işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis şüphelilerin Tanju G. ve Tansu G. isimli iki kardeş olduğunu belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan emniyet ekipleri, Tanju G.'yi Büyükçekmece, Kemerburgaz'da geçtiğimiz Çarşamba günü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Tanju G.'nin Tekirdağ ve İzmir'de gerçekleşen 4 hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik olmak üzere 6 farklı olayın şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüpheli Tanju G.'nin kardeşi Tansu G.'nin ise daha önceden tutuklanarak cezaevine gönderildiği anlaşıldı.Tanju G.'nin 3 yıl önce bir televizyon kanalındaki evlilik programına uzun süre çıktığı öğrenildi. Yakalanan Tanju G. ise Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü----------------Güvenlik kamerası görüntüleri

Şüphelinin adliyeden çıkartılması

Kaynak: DHA

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