Evlilik Öncesi Sağlık Raporu - Haberler
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Evlilik Öncesi Sağlık Raporu

Evlilik Öncesi Sağlık Raporu
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimizde Evlilik Öncesi Sağlık Raporu almak için başvuran tüm çiftler Kalıtsal Kan Hastalıkları taraması için Perihan Gizer Halk Sağlığı Laboratuvarı binasında hizmet veren Talasemi Merkezine yönlendirilmekteydi.

İlimizde Evlilik Öncesi Sağlık Raporu almak için başvuran tüm çiftler Kalıtsal Kan Hastalıkları taraması için Perihan Gizer Halk Sağlığı Laboratuvarı binasında hizmet veren Talasemi Merkezine yönlendirilmekteydi.

Ancak 27. 12. 2021 tarihinden itibaren Kalıtsal Kan Hastalıkları Taraması için kan örnekleri, Aile Sağlığı Merkezlerinde diğer tetkikler ile birlikte alınacaktır. Kalıtsal Kan Hastalıkları danışmanlık hizmeti ile Evlilik Öncesi Danışmanlık Aile Hekimlerince verilecektir.

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