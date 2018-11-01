Evlilik öncesi eğitim yaygınlaşıyor

SAMSUN - Türkiye'de 917 bin kişi evlilik öncesi eğitim alırken, Samsun'da da 6 bin 618 kişi eğitim programından faydalandı.

Samsun'da özel bir otelde Samsun Valisi Osman Kaymak'ın katılımı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında toplantı düzenlendi. Programın açılışında konuşan Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, evlilik öncesi eğitimin aile bütünlüğüne büyük katkı verdiğini söyledi. Daha sonra konuşan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Abduşoğlu, bakanlık olarak aile bütünlüğünü önem verdiklerini söyledi.

Aile kurumunun en önemli kurumlardan biri olduğunu ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "TÜİK verilerine baktığımız zaman 2017 yılında ülkemizde evlenenlerin yüzde 22'si, ilimizde ise yüzde 15'i boşanmaktadır. Boşanmaların yüzde 35'i ise ilk 5 yıl içerisinde gerçekleşmektedir. Evliliğin uyumunda eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almaları, önemini bütün dünyada bilimsel çalışmalarla da ortaya konmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız her yeni evlenecek çiftin iyi bir başlangıç yapmak ve bireylerin, uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırılma Projesi geliştirilmiştir. Samsun'da 6 bin 618 kişi bu eğitimden geçmiş, en son 2018'de bin 280 vatandaşımız bu eğitimden geçti. Yine kamu kurumları belediyelerin eğitim verdikleri 979 kişi var. Ülkemizde ise 917 bin kişinin bu eğitimi aldığını öğreniyoruz. Bizler sadece yol, park yapmakla şehirleri imar etmiyoruz, sosyal sorunlara da çözüm bulma konusunda valilik, belediye, kamu kurumları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çok önemli hizmetler ama bütün bunlara rağmen toplumda sosyal sorunlar devam ediyor. İntiharlar, boşanmalar devam ediyor, aile içi şiddet, istismarlar devam ediyor. Bütün bu sosyal sorunların çözümü anlamında bizim ilin valisi olarak bütün kaymakam arkadaşlara belediyeci arkadaşlara, 'lütfen arkadaşlar bu konularda yeni projeler geliştirelim, var olan çalışmaları ciddiyetle yürütelim' diyoruz. Sağlam bir aile, sorunların çözümünde en önemli adım olacaktır" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Şen, bir sunum yaptı. Toplantıya ayrıca ilçe kaymakamları, belediyelerin ilgili birimlerinden görevliler katıldı.