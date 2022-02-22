Adana'da Seyhan Belediyesi, aile kurmak amacıyla nikah başvurusunda bulunan çiftleri daha mutlu, huzurlu bireyler ve aileler ile daha eşitlikçi bir toplum hedefi doğrultusunda "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" ile evliliğe hazırlıyor.

Eğitim programda, evlenip mutlu bir aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin, evlilik öncesinde birbirlerini daha iyi tanıyıp, aile içinde etkili iletişim kurabilmeleri amaçlanıyor.

Her hafta çarşamba günleri, saat 18.00'de ücretsiz olarak Seyhan Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirilen program, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kurum sosyoloğu, psikoloğu ve hemşiresi tarafından uygulanıyor.

Kurum sosyoloğu, "Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet" gibi toplumda ağır travmalara neden olumsuzlukların yaşanmaması için çiftleri toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendiriyor. Erkek ile kadının birer birey olarak, yaşamın her alanında eşit haklara sahip olduğu bilinci çiftlere aşılanırken, cinsiyeti nedeniyle kadın ya da erkeğin birbirinden üstün olmadığı vurgulanıyor.

Evlilikte karşılaşılan sorunlarla nasıl baş edebilecekleri konusunda çiftlere rehber niteliğinde bilgileri aktaran kurum psikoloğu ise evlilik kurumunun sağlam temeller üzerine inşa edilmesine yönelik olarak empatiyi ve karşılıklı saygıyı geliştiren bakış açısını çiftlere kazandırmaya çalışıyor.

Kurum hemşiresi ise cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında çiftlere bilgiler aktarıyor. - ADANA