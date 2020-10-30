Evlilik okulundan 134 çifte daha mezun oldu
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Evlilik okulundan 134 çifte daha mezun oldu

30.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:38
Evlilik okulundan 134 çifte daha mezun oldu

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu eğitimlerine katılan evli ve yeni evlenecek 134 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu eğitimlerine katılan evli ve yeni evlenecek 134 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. On yıldır çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 32.425 çifte eğitim verdi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan törende Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu evliliğin önemini anlatan seminer verdi.

"Aile toplumun çekirdek yapısıdır"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uzun süreli evliliklerin karşılıklı anlayışla mümkün olacağını belirterek "Öncelikle Evlilik Okulu'na katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Evlilikte eşlerin birbirine karşı samimiyeti muhabbetin artması için yaptığımız bu eğitimin inşallah faydasını görmüşsünüzdür. Pandemi dolayısıyla projemize bir süre ara vermiştik. Ancak projemizi korona virüsüne karşı uyguladığımız önlemler çerçevesinde yeniden başlattık. Aile toplumumuzun çekirdek yapısı. Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuzda o kadar güçlü olur. Suç örgütleri ve art niyetli kişiler en çok sahipsiz kalan çocukları hedef alıyor. Bu nedenle aile yapısını ne kadar güçlü tutarsak mutlu bir aile huzurlu bir toplumu elde etmiş oluruz" dedi. - GAZİANTEP

Evlilik okulundan 134 çifte daha mezun oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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