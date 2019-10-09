Evlilik Okulu projesi ile 30 bine yakın çifte eğitim verildi

09.10.2019 15:19

Şahinbey Belediyesi'nin patentli projesi olan Evlilik Okulu'ndan bu güne kadar 30.000'e yakın çifte eğitim verilirken, yeni evlenecek çiftlere otomatik çamaşır makinesi, evli çiftlere ise çay ve kahve makinesi hediye edildi.



Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Belediyesi tarafından uygulanan projeyle bu zamana kadar 30.000'e yakın çifte eğitim verildi. Proje kapsamında sosyal tesislerde çiftlere aile danışmanlığı hizmeti verilerek boşanma aşamasına gelen evliliklerin kurtarılması sağlanıyor.



Evlilik fedakarlık ister



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilikte en önemli faktörün sabır olduğunu belirterek, "Huzurlu bir toplum sağlamak için göreve geldiğimiz 2009 yılında ilk başlattığımız projeler Evlilik Okulu ve Hoş geldin Bebek'ti. Yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret edip annelere eğitimler verip, onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için Evlilik Okulumuzda da eşler arasında birbirlerine nasıl davranacakları, evliliğin dini, hukuki ve sağlık boyutu hakkında bilgiler veriliyor. Bu eğitim sonrasında yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinası hediye ediyoruz. Evlilikte iyi gün, kötü gün, zor gün, iniş, çıkış olacak. Evlilik sabır ve fedakarlık demektir. Dolayısıyla ben evli çiftlerimize sabrı, karşı tarafı dinlemeyi ve anlamayı tavsiye diyorum. Böylelikle eminim ki karşıda kendisini dinleyecek, böylece daha huzurlu ve mutlu bir evlilik olacak. İnsan hayatı aslında çok kısa, baktığımızda ömür çok hızlı geçiyor. Kavga etmeye değmiyor. Günümüzü iyi geçirirsek bir bakmışız ki sabrımızı dağıtmadan ömrümüzün tamamı güzel geçmiş. Onun için sabırla, tahammülle, iyilikler ve güzellikler yaparak insanlara gönülleri mutlu etmeye çalışmalıyız" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA