Evlilik Okulu'ndan 277 Çift Daha Sertifikalarını Aldı
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Evlilik Okulu'ndan 277 Çift Daha Sertifikalarını Aldı

Evlilik Okulu'ndan 277 Çift Daha Sertifikalarını Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemizin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu projesinde eğitim gören 277 çift daha Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Belediyemizin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu projesinde eğitim gören 277 çift daha Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 34. 729 çifte eğitim verdi.

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Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, evliliğin önemine dikkati çekerek "Evlilik olmadan hayatın idamesi mümkün değil. Cenab-ı hak bizi yaratırken kadın ve erkek olarak yaratmış. Birbirinin tamamlayıcısı iki unsur. Şahinbey Belediyesi olarak 2009 yılında ilk göreve başladığımız günden bu yana Evlilik Okulu projesini başlattık. İki farklı insanın kurduğu hayatta ne yapacağını ve nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyor. Bu nedenle Evlilik Okulu çok önemli. Katkı sunan hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftlerle daha sonra soru cevap şeklinde sohbet edip sertifikalarını verdi.

Kaynak: Habermetre

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