Evlilik Okulu'nda Helal Gıda Semineri

02.11.2019 15:48

Bu haftaki program alanında uzman anlatımıyla Kimyager Ali Rıza Kurum'un Helal Gıda Doğal Sağlıklı Beslenme semineriyle gerçekleşti.

İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde düzenlediği Evlilik Okulu programlarında toplum için önem taşıyan aile kavramını besleyen, toplumsal içerikli çalışmalara yer veriliyor. Her hafta Cuma günü düzenlenen programların beşinci haftasında Kimyager Ali Rıza Kurum, Helal Gıda Doğal Sağlıklı Beslenme adlı konferans ile katılımcılarla buluştu. Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda helal gıdanın ve sağlıklı beslenmenin önemi aile hayatı açısından ele alındı.

Aile hayatının farklı perspektifler açısından ele alındığı programlar kapsamında gerçekleşen konferansta konuşan Kurum, sağlıklı beslenmenin bireylerin ve aile hayatının üzerindeki etkisini anlattı. Tüketilen ürünlerin insan kimyası üzerinde bıraktığı etkilerden, helal gıdanın insan bünyesinde ve davranışlarında bıraktığı etkiyi önemli bilgiler ışığında çiftlerle paylaştı.

Katılımcıların ilgiyle dinlediği konferanslar kapsamında çiftlerin bilgilendirildiği ve aile hayatının farklı açılardan değerlendirme olanağının sunulduğu önemli konu başlıkları anlatılmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler