Evlilik hazırlığına dair her şey Samsun 4. Ev'leniyoruz fuarı'nda

28.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:35

TÜYAP tarafından, T.C. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun EV'leniyoruz 2020, 4.Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği Fuarı, 29 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

FUAR BÖLGE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Çağdaş kent yaşamının önemli bir unsuru olarak öne çıkan profesyonel organizasyon hizmetlerinin kapsadığı evlilik hazırlıkları ve düğün organizasyonları sektörünün önemli bir ticaret platformu olan Fuarlar, evlilik sürecinde ihtiyaç duyulan tüm ürün ve hizmetlerin, yenilik ve güncel tasarımların ilgili ziyaretçilere tek çatı altında tanıtılmasını hedeflemekte.

Evlilik hazırlıkları sektörleri her geçen gün büyüyerek evini yenileyecek ve evlenecek çiftlere sundukları alternatifleri ile ekonomiye ciddi katkılar sunmakta. Tüyap Samsun EV'leniyoruz Fuarı ile katılımcı firmalar hedef kitlelerine ulaşma ve ürünlerini tanıtma çalışmalarını daha etkin bir biçimde yapabilme fırsatı yakalayarak, bölgenin ticari ve sosyo-ekonomik potansiyeline katkıda bulunacak. Evleniyoruz Fuarı ile, yoğun bir alışveriş döneminin yaşandığı evlilik hazırlıkları sürecinde çiftler, gelinlikten davetiyeye, mobilyadan halıya, beyaz eşyadan perdeye, düğün mekanından ayakkabı ve çantaya kadar tüm ihtiyaçlarını beş günde tamamlayabilecek, fiyat karşılaştırması yapabilecek, yeni trendleri takip edebilecek ve fuara özel kampanyalardan faydalanabilecek.

MUHTEŞEM DEFİLELER VE SAHNE ŞOVLARI

Ziyaretçiler beş gün boyunca düzenlenecek Abiye Defilesi, Kına Gecesi Ritüeli, Orkestra, Dans ve Sahne Performansları, Gelinlik Defileleri, Gezici Orkestra, Saç ve Makyaj Şovları ile sezonun tüm yeniliklerini yakından görme fırsatı yakalayacak. Fuar defile ve organizasyonlarla adeta bir festivale dönüşecek.

KOSGEB tarafından desteklenen ve girişin ücretsiz olduğu Fuar 29 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında 10:00-20:00, 2 Şubat tarihinde ise 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecektir.

Kaynak: Bültenler