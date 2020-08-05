Evlilik hazırlığı yapan genç çift, yan yana toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evlilik hazırlığı yapan genç çift, yan yana toprağa verildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Evlilik hazırlığı yapan genç çift, yan yana toprağa verildi
05.08.2020 09:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:25

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Gezmek için Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesine giderken bulundukları aracın uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybeden Çimen Özçük, Semra Varol, Meryem Renda, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Aysun Er'in acı haberi Yüksekova'yı yasa boğdu. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er (31) ile fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olan Savaş Bayram'ın (32) düğün planlarını salgın nedeniyle erteledikleri ortaya çıktı. Çeyizini hazırlayan Er ile yaşamlarını birleştirecekleri evi kiralayıp döşeyen Bayram'ın, normalleşme sürecinin de başlamasıyla bayramdan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Göllerbaşı bölgesine pikniğe giderken hayatlarını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in cenazeleri yan yana toprağa verildi. Savaş Bayram'ın ağabeyi Fesih Bayram, "Kardeşim gece saat 00.00'a kadar benimle beraberdi. Pikniğe gideceğini bana söylememişti ama aileye demişti. Sözlüsüyle ve diğer arkadaşlarıyla gitmiş ve trafik kazası geçirdiğini öğrendik. Hastaneye gittik, önce Savaş'ın bir şeyinin olmadığını söylediler, ondan sonra o bölgenin komutanı geldi ve ondan öğrendik. Sanırım gittikleri yoldan araçları yuvarlanmış ve hayatlarını kaybediyorlar" dedi.

Yokuşu çıkamayınca araç değiştirmişler

Aysun ve Savaş'ın hayatını kaybettiğini söyleyen Fesih Bayram, "Savaş ve arkadaşlarının gidişi bizi derinden üzdü. Herkesin sevdiği biriydi. Biz 7 kardeşiz, Savaş bizim dördüncü kardeşimizdi. Savaş'ın bulunduğu araç tepeyi çıkamadığı için arkadaşlarıyla diğer arabaya geçmişler. Ondan kısa süre sonra da kaza gerçekleşmiş. Kardeşim için düğün hazırlığı yapıyorduk, ama nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

"İkisi beraber ölüme yan yana yürüdüler"

Aysun Er'in kardeşi Yasemin Er de, Aysun ile Savaş'ın okul döneminden beri süren bir arkadaşlıkları olduğunu belirterek, "Bayramdan sonra düğün yapacaklardı. Aysun çeyizini hazırlamıştı. Savaş da evi hazırlamıştı ama kavuşmaları nasip olmadı. İkisi beraber ölüme yan yana yürüdüler. Pandemi olduğu için bu sene evlenmelerini istemiyorduk. Ama onlar daha kötü şeyler olabilir diye evlenmek istiyorlardı. Bir hafta sonra yüzük takma merasimi olacaktı. İkisi de beraber gitti pikniğe ve orada beraber hayatlarını kaybettiler. Aysun'un 7 ay önce kadrosu geldi ve milli eğitime atandı. Çok mutluydu. Bizde artık onların düğününü bekliyorduk. Ama böyle bir acının yaşayacağını asla tahmin bile etmiyorduk. Gerçekten acımız çok büyük. Bizden giden bir kişi değil, iki kişi. Toprağa gelin ve damadımızı verdik" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Dünya
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Demir Ümit Dündar Meral Akşener Bülent Bostanoğlu
Magazin Gupse Özay Coşkun Sabah Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Jose Sosa Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Evlilik hazırlığı yapan genç çift, yan yana toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 10:09:10. #1.14#
title