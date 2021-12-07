Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölüm fragmanı yayınlandı

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra, Melisa davasında kilit tanık olan bakıcıya ulaşmaya kararlıdır. Bunun için Sanem'den yardım ister. Serhan Yıldırım'a Nedim'e karşı kullanabileceği bir delil verirken Nedim'in büroya gelmesiyle işler karışır.DNA sonucunun etkisiyle öfkesine yenik düşen Ural, Sanem ve Alina'yla arasını düzeltmek istemektedir. Ancak bu çabaların sürpriz bir davetle sonuçlanacağından haberi yoktur... Çolpan yeni büroya adapte olmaya çalışırken yeni bir asistan arayışına girer. Azra'ya karşı kendisine Neyran'ı avukat olarak tutan Sergen ve Neyran arasındaki ilişki ilerlemektedir. Bu tehlikeli yakınlaşmanın, Melisa ve Koray davasına çok önemli etkileri olacaktır.Azra ve Yıldırım'ın teklifini reddeden Neyran ve Koray'ın planı işlemektedir. Köşeye sıkışan Azra ve Yıldırım'ın Melisa davasını kazanabilmeleri için artık bir mucizeye ihtiyaçları vardır.

Neyran ve Koray tarafından köşeye sıkıştırılan Melisa'ya bir çıkış yolu arayan Azra ve Yıldırım'ın işi bu sefer hiç de kolay olmayacaktır. Ural ve Sanem cephesinde ise gerilim hat safhadayken DNA sonucu gelir. Çolpan ve Erman, Serhan'ı köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulmuşlardır.Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmeye karar verirler. Nişan töreninden sonra ilk kez bir araya gelecek olan iki aile için bu akşam yemeği beklenmedik gelişmelere sebep olur. Neyran ve Koray hazırladıkları protokolü Melisa'ya imzalatmak için tekrar Arsen Cevher Hukuk'a gelirler. Fakat bu sefer kötü bir sürprizle karşılaşma sırası onlardadır…

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