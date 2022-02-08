Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları! Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu: Songül, Ural, Sanem, Melisa, Ceylan, Miray, Faruk, Güneş kim?
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BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlanan bir yapım olan Evlilik Halkında Her Şey dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey oyuncularıyla dikkat çekiyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? Songül, Ural, Sanem, Melisa, Ceylan, Miray, Faruk, Güneş kimdir? İşte, Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu...
Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları, dizi severler tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlama olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Yayınlanan ilk fragmanın ardından büyük ses getiren dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte, Songül, Ural, Sanem, Melisa, Ceylan, Miray, Faruk, Güneş kimdir sorularının yanıtı... Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu!
- Azra Günay - (Gökçe Bahadır)
- Sergen Günay - (Sarp Akkaya)
- Yıldırım Şahin - (Yiğit Kirazcı)
- Sanem Cevher - (Gökçe Eyüboğlu)
- Güneş Cevher - (Tülin Ece)
- Çolpan Cevher - (Sumru Yavrucuk)
- Fırat Altunmeşe,
- Bertan Asllani,
- Cevdet Arıcılar,
- Esma Yılmaz,
- Rüzgar Doruk Özmü,
- Emine Ada Sezer,
- Mila Kasarcı
- Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Ece karakteri babasından ayrılmak istemeyen bir kız çocuğudur. Azra'nın yeni davası olarak dikkat çekiyor.
Beren Gençalp 11 Kasım 2011 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Gençalp, ablasıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor. Oyunculuk ajansına kayıt olduktan sonra Sefirin Kızı seçmelerine katılan Beren Gençalp, Melek rolüne uygun görüldü. Daha önce oyunculuk deneyimi bulunmayan Beren Gençalp kısa sürede performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Sarp Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Moda'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin çocuğu olan Akkaya'nın Kaya isminde bir ikiz kardeşi ve kendisi gibi oyuncu olan Esra isminde ablası var. Sarp Akkaya, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde aldı.
Sarp Akkaya'nın Oynadığı Diziler
Çukur/ 2021 Ferhat ile Şirin/ 2019
Kurşun/ 2019
Söz/ 2018
Paramparça/ 2016
Evli ve Öfkeli/ 2015
Racon/ 2015
Muhteşem Yüzyıl/ 2013
Suskunlar/ 2012
Mavi Kelebekler/ 2011
Ezel/ 2009-2010
Sarp Akkaya'nın Oynadığı Filmler
Beni Çok Sev/ 2021
7. Koğuştaki Mucize/ 2019
Kaybedenler Kulübü Yolda/ 2017
Kötü Çocuk/ 2017
Eksik/ 2015
El Yazısı/ 2012
Labirent/ 2011
28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tülin Ece,Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir.
Tülin Ece'nin Oynadığı Diziler
Sefirin Kızı/ Menekşe/ 2019
Ufak Tefek Cinayetler/ 2017-2018
Kırlangıç Fırtınası/ İnci/ 2017
Bodrum Masalı/ İpek/ 2016
Yaz'ın Öyküsü/ Öznur/ 2015
Yılanların Öcü/ 2014