Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, bitti mi? Evlilik Hakkında Her Şey final mi yaptı, günü mü değişti? Dizinin yeni bölümü bu hafta neden yok?

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, bitti mi? Evlilik Hakkında Her Şey final mi yaptı, günü mü değişti? Dizinin yeni bölümü neden yok?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizi her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Dizi 14 Aralık Salı günü 1 haftalık ara verecek. Yeni bölümü haftaya 21 Aralık'ta ekranlara gelecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, NE ZAMAN?

Evlilik Hakkında Her Şey her Salı günü yayınlanıyordu. Fakat 14 Aralık bugün ekranlara gelmedi. Bugün Mahkum dizisinin 1. bölümü yayınlanacak. Bundan dolayı Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü bu hafta olmayacak. Dizinin yeni bölümü 21 Aralık Salı ekranlara gelecek.

Twitter son paylaşımı şöyle:

"Sanem'e evlilik teklifi mi geliyor? Gözler #EvlilikHakkındaHerŞey 21 Aralık Salı 20.00'de FOX'ta

@FOXTurkiye"

Buna göre dizinin yeni bölümü haftaya Salı yayınlanacak. Dizi bitmedi veya final yapmadı. Devam ediyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra Cevher Günay

Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher Arsen

Yiğit Kirazcı : Yıldırım Şahin

Sarp Akkaya : Sergen Günay

Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher

Fırat Altunmeşe : Ural Beyaz (Aztek)

Tülin Ece : Güneş Cevher

Bertan Asllani : Yalın

Cevdet Arıcılar : Faruk Cevher

Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen

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