Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, bitti mi? Evlilik Hakkında Her Şey final mi yaptı, günü mü değişti? Dizinin yeni bölümü bu hafta neden yok?
Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından dizinin yeni bölümü neden yok merak edildi. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, bitti mi? Evlilik Hakkında Her Şey final mi yaptı, günü mü değişti? Dizinin yeni bölümü neden yok? İşte detaylar...
Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, bitti mi? Evlilik Hakkında Her Şey final mi yaptı, günü mü değişti? Dizinin yeni bölümü neden yok?
Dizi her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Dizi 14 Aralık Salı günü 1 haftalık ara verecek. Yeni bölümü haftaya 21 Aralık'ta ekranlara gelecek.
Evlilik Hakkında Her Şey her Salı günü yayınlanıyordu. Fakat 14 Aralık bugün ekranlara gelmedi. Bugün Mahkum dizisinin 1. bölümü yayınlanacak. Bundan dolayı Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü bu hafta olmayacak. Dizinin yeni bölümü 21 Aralık Salı ekranlara gelecek.
Twitter son paylaşımı şöyle:
"Sanem'e evlilik teklifi mi geliyor? Gözler #EvlilikHakkındaHerŞey 21 Aralık Salı 20.00'de FOX'ta
@FOXTurkiye"
Buna göre dizinin yeni bölümü haftaya Salı yayınlanacak. Dizi bitmedi veya final yapmadı. Devam ediyor.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Gökçe Bahadır : Azra Cevher Günay
Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher Arsen
Yiğit Kirazcı : Yıldırım Şahin
Sarp Akkaya : Sergen Günay
Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher
Fırat Altunmeşe : Ural Beyaz (Aztek)
Tülin Ece : Güneş Cevher
Bertan Asllani : Yalın
Cevdet Arıcılar : Faruk Cevher
Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen
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