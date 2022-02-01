Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bora ve Sergen'in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül'ün ani gelişi Azra'yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra'nın Yıldırım'a olan güveni sarsılır. Yıldırım, Azra'nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer. Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz'e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır. Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu'nda Bora'nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır. Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem'i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir. Oğlu Eren'in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır. Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan'la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir.Erman'ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher'dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

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