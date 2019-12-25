Evlilik Fuarı, 17-19 Ocak'ta Lütfi Kırdar'da

25.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:02

Düğünlerini Türkiye'de yapan yabancıların sayısı, her geçen gün artıyor. Orta Doğu'dan gelen yoğun taleplerin yanı sıra son yıllarda en çok artan düğün konseptleri ise İran ve Hint düğünleri oldu.

2019 yılında birçok sektör daralma yaşarken, bu süreç evlilik sektörünü teğet geçti. 2020 yılı için Avrupa ve Arap ülkelerinden yoğun taleplerin beklendiği sektörde Türkiye, Avrupa'nın baş tedarikçisi olarak birçok ülkeyi geride bıraktı. Yurt dışından yoğun ilginin görüldüğü evlilik dünyasının kapıları ise, 17-19 Ocak tarihlerinde "Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı" ile ziyaretçilere açılacak.

Sektörde ayrıca her geçen gün artan 'yabancı düğünleri' de dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul Boğazı Hattı, Antalya ve Bodrum'daki lüks otellerde düğün yapmak isteyenler yabancıların sayısı çoğalıyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de pek çok sektörü hareketlendiren Orta Doğulular, düğün turizminde de ilk sıralarda yer alıyorlar. Ancak son zamanlarda en dikkat çeken talepler, İran ve Hindistan'dan geliyor. Birkaç sene boyunca Antalya, İstanbul ve Bodrum'da, özellikle Hint, Lübnan ve Rus düğünlerinin revaçta olacağını söyleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, 'Yabancı düğünlerinin ortalama bütçeleri 50 bin dolarla 200 bin dolar arasında değişiyor. Ama tabii ki burada bir sınır yok. Milyon dolarlık çok sayıda düğüne şahit olmaya başladık. Özellikle Hint düğünleri bu anlamda en yüksek bütçeli olanları' dedi. Cılga sözlerine şöyle devam etti: "Dünyada düğün sektörünün pazardaki payı tam 165 milyar dolar. Türkiye'de düğün sektörünün turizm içindeki payı yüzde 10; ama yapılan yeni yatırımlar ve yeni fikirlerle bu payın yüzde 20'lere çıkmasını bekliyoruz. Bunda yabancı düğünlerinin payı da büyük olacak.'

2019 yılı tutarı: 13 milyar dolar

2019 yılında yaklaşık 13 milyar dolarlık bir kazancın sağlandığı sektörde, 2020 yılı için daralma gözlenmediğini belirten Cılga, sektör bütçeleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu sene evlilik için gereken ortalama bütçe; çiftler yalnızca nikâh yapacaksa 50 bin TL, kına ve düğün gibi organizasyonlar da olacaksa 100 bin TL – 150 bin TL arasında değişiyor. Evlilik sektörü geçen sene 13 milyar dolarlık bir ivme kaydetti. Tüm sektörlerde daralma olurken, 2020 yılı için evlilik sektöründe çok büyük bir daralmayı gözlemlemiyoruz. Bunu da çalıştığımız düğün mekânlarının 2020 satışlarını baz alarak söylüyoruz. Şu anda 2020 yılı hafta sonlarında düğün mekânlarında yer bulmak imkânsız."

Avrupa'nın baş tedarikçisi: Türkiye

2019 yılında 2.5 milyar dolarlık bir hacim yaratan Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı'nın bu yıl daha da büyük bir hacim beklediğine dikkat çeken Didem Cılga, şunları kaydetti:

"Bu yıl daha da büyük bir hacim bekliyoruz. Çünkü bir katımızı tamamen toptan satış yapan firmalara ayırdık, Avrupa ve Arap ülkelerinden ciddi sayıda düğün mekânı ve davet organizasyon firması bekliyoruz. Mali olarak sektörün içindeki daralmayı bu yolla aşmayı hedefledik. Yurt dışından inanılmaz bir ilgi var, çünkü Türkiye'de bu konuda üretim yapan firmalar Orta Doğu ve Avrupa'nın en uygun maliyetli, şık ve tasarım ürünlerini piyasaya sunuyor. Türkiye bu konuda özellikle Avrupa'nın baş tedarikçisi konumunda."

30 bin kişi bekleniyor

8 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek ve yaklaşık 120 firmanın katılacağı Evlilik Fuarı'nı 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Düğünlerde bu senenin en dikkat çekici eğiliminin "doğaya dönüş" olduğunu ifade eden Didem Cılga, "Firmalar daha doğal, ekolojik ve organik ürünlerle tüketicinin karşısına çıkacak. Bunun nedeni de artık gençlerin daha bilinçli ve dünyadaki iklim krizinin farkında olup, çevre bilinci gelişmiş bireyler olması ve tüketim yaparken tercihlerini artık bu yönde kullanmaları" şeklinde konuştu.

Bu yıl 18.'si gerçekleşecek olan "Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı", 17-19 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler