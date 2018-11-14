Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Bebeğin Öldürülmesi Davası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelen bebeği boğarak öldürdükleri ve gömerek üzerine parke taşı döşedikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan 3 sanık ile 5 yıl hapis cezası verilen kişiye, karanın Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden aynı hapis cezaları verildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar bebeğin biyolojik babası polis memuru Murat Çingiliç ve anneanne Nuray Güven ile tutuksuz yargılanan dede Sebahattin Güven ve oğlu T.G. katıldı. Hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının onanmasına kadar serbest bırakılan Ferda Demirtekin ise duruşmaya katılmadı.

Çingiliç, savunmasında, "Nuray'ın yalan ve iftira beyanları ile 5 yıldır tutukluyum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından bebeğin biyolojik babası polis memuru Murat Çingiliç, annesi Ferda Demirtekin ve anneanne Nuray Güven'e "yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sebahattin Güven'e de "delilleri karartmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık T.G. ise beraat etti.

Olay

Gemlik'e bağlı Şahinyurdu köyünde ikamet eden Ferda Demirtekin, Haziran 2013'te Orhangazi'deki özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirmişti. Aileye telefon açıp aşı vurulması için bebeğin sağlık ocağına getirilmesini isteyen sağlık görevlilerinin, çelişkili ifadelerden şüphelenince polisi bilgilendirmesi üzerine ekipler, Ferda Demirtekin ile annesi Nuray Güven'i gözaltına almıştı. Kızının dünyaya getirdiği bebeğin babasının, polis memuru Murat Çingiliç olduğunu iddia eden Nuray Güven, Çingiliç'in silah tehdidiyle bebeği boğarak öldürdüğü ve daha sonra yaşadıkları evin bahçesine gömdüklerini öne sürmüştü.

Evin bahçesinde arama yapan polis ekipleri, daha önce kazılıp toprakla kapatılan çukurda bir bebek cesedi bulmuştu. Gözaltına alınan Ferda Demirtekin, Nuray Güven, bebeğin dedesi Sebahattin Güven ile polis memuru Çingiliç tutuklanmıştı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan zanlılardan Ferda Demirtekin, Çingiliç ile Sebahattin Güven tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Davanın 25 Kasım 2014'te görülen karar duruşmasında, bebeğin biyolojik babası ve annesiyle anneannesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bebeğin babası olduğu DNA testiyle belirlenen polis memuru, tutuksuz yargılandığı davada karar sonrası tutuklanmıştı.

Bebeğin annesi ise Yargıtay tarafından karar onaylanana kadar serbest kalmıştı.

Kararın yargıtay tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatlarının katılmadığı gerekçesiyle bozulması üzerine ise sanıkların yeniden yargılanmalarına başlanmıştı.