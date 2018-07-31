Evlilik Dışı Cinsel İlişki Yaşayan Çift, Lağım Suyu İle Cezalandırıldı

Şeriat kuralları ile yönetilen Endonezya'da evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürülen çift, dini kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle lağım suyuyla yıkandı.

DİNİ NİKAHLI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Öte yandan zina ile suçlanan adamın öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığı, dini nikaha ilişkin belgelerini gösterdiği ancak kalabalığın buna inanmadığı belirtildi.

BELGE SAHTE ÇIKARSA SOPA İLE CEZALANDIRILACAKLAR

İğrenç cezanın ardından çift islam polis tarafından evliliklerinin gerçek olup olmadığının araştırılması için gözaltına alındı. Eğer belge sahte çıkarsa çift, şeriat hukukuna göre sopa cezasına çarptırılacak.

ACEH'TE ALKOL, KUMAR GİBİ EYLEMLERE SERT CEZALAR UYGULANIYOR

Dünyada müslüman nüfusun en yoğunlukta yaşadığı ülke olan Endonezya'nın şeriat hukukuna göre yönetilen tek bölgesi Aceh.

2001'deki özerklik hakkından sonra uygulanmaya başlayan şeriat hukuku alkol kullanımı, kumar oynama ve evlilik dışı ilişki gibi eylemlere karşı sert cezalar uyguluyor.