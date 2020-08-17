Evlilik cüzdanı kadına, İstanbul Sözleşmesi erkeğe
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Evlilik cüzdanı kadına, İstanbul Sözleşmesi erkeğe

Evlilik cüzdanı kadına, İstanbul Sözleşmesi erkeğe -Manisa'nın Alaşehir Belediyesi nikah sonrası evlilik cüzdanlarını kadınlara, İstanbul Sözleşmesi maddelerinin bulunduğu kitapçığı da erkeklere hediye edecek Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri çeken Manisa'nın...

17.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:39

Evlilik cüzdanı kadına, İstanbul Sözleşmesi erkeğe

-Manisa'nın Alaşehir Belediyesi nikah sonrası evlilik cüzdanlarını kadınlara, İstanbul Sözleşmesi maddelerinin bulunduğu kitapçığı da erkeklere hediye edecek

MANİSA - Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri çeken Manisa'nın Alaşehir Belediyesi ilçedeki nikahların ardından evlilik cüzdanlarını kadınlara, İstanbul Sözleşmesinin maddelerinin yer aldığı kitapçık da erkeklere verecek.

Alaşehir Belediyesi yeni bir sosyal farkındalık çalışmasına daha imza attı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yeni çalışmayı belediye önünde düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına, Cumhuriyet Halk Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik ve yönetim kurulu üyeleri, Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yunus Emre Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu, Türkiye Yardımseverler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Yıldız Türker ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün Alaşehir Belediyesi olarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attığımızı açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz en başından beri kadına verdiğimiz önemi her fırsatta dile getiriyor, kadının toplumdaki rolünün gerçek değerini bulabilmesi için yapılan çabalara tam destek veriyorum. Bu kapsamda kıydığımız nikahlarda biliyorsunuz evlilik cüzdanını her zaman kadına takdim ediyorum. Erkeğe de evlilik ve mutluluk ile ilgili tavsiyelerimi veriyorum. Kadına verdiğimiz önemi daha iyi vurgulamak, kadına gösterilmesi gereken sevgi ve saygıyı artırmak için Alaşehir Belediye Başkanı olarak evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi'ni de hediye edeceğim. Evlilik cüzdanı kadına, İstanbul Sözleşmesi de erkeğe. Bizim için kadın hayattır, yaşamdır, nefestir. Dolayısıyla bu önemli sözleşmeyi okuyan, anlayan ve içselleştiren her erkeğin eşine çok daha hassas davranacağına, onu daha mutlu edeceğine inancım tam. Böylece çok daha mutlu ailelerimiz olacak, geleceğe güvenle, sevgiyle ve inançla bakacak. Büyük önderimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çağdaş Türk gençliğinin bu güzel topraklarda mutlu bir şekilde yaşaması bizim için çok değerli. Kadınlarımız baş tacımız, biz onları ne kadar mutlu edersek onlar da bizi öyle yüceltir, başarılı ve mutlu olmamızı sağlar. Sizlerden isteğim bu projemize de tıpkı öncekilerde olduğu gibi destek vermenizdir. Evlilik çatısı altında sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim kılınarak evliliğin devam ettirilmesidir. Sizlerden isteğim kadın haklarının temel alındığı İstanbul Sözleşmesinin sahiplenilmesidir. Mutlu bir evlilik, mutlu bir Alaşehir mutlu bir Türkiye demektir." dedi.

Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ise, "İstanbul Sözleşmesi aslında bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören, kadına her tür şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belge. Bu sözleşmenin dinimize, kültürümüze aykırı olmadığı ortada. Amaç sadece kadına şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak." diye konuştu. Programa katılanlara İstanbul Sözleşmesi maddelerinin yer aldığı kitapçıklardan hediye edildi.

Evlilik cüzdanı kadına, İstanbul Sözleşmesi erkeğe

Kaynak: İHA

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