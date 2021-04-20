Evlilik çetesinin firari 2 şüphelisi daha tutuklandı

Evlilik çetesinin firari 2 şüphelisi daha tutuklandı Evlilik çetesinin firari suç makinesi 2 şüpheli tutuklandı Denizli merkezli İzmir ve Muğla illerinde jandarmanın düzenlediği evlilik çetesi operasyonunda suç şebekesini organize ettiği ve firari olan 2 şüpheli daha yakalanarak toplam...

Evlilik çetesinin firari 2 şüphelisi daha tutuklandı

Evlilik çetesinin firari suç makinesi 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ - Denizli merkezli İzmir ve Muğla illerinde jandarmanın düzenlediği evlilik çetesi operasyonunda suç şebekesini organize ettiği ve firari olan 2 şüpheli daha yakalanarak toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Denizli'nin Kale ve Beyağaç ilçelerinde 'Evlenme vaadiyle dolandırıcılık' olaylarının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma çalışması başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapıldı. Şüphelilerden Huriye Ç. (44), Özlem K. (23), Özcan Ç. ve Hüseyin K. (65), Denizli merkezli İzmir ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanmasının ardından 4 şüpheli Kale Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari şüpheliler tutuklandı

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık suçlarından aranan firari olan ve olayı organize ettiği tespit edilen 2 şüpheli JASAT Timlerince Muğla ve Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin H'nin suç kaydının 2 adet hırsızlık, 1 adet dolandırıcılık, 1 adet 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 adet suç eşyasını satın alma kabul etme, 1 ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma suçu, Ahmet F'nin ise (42), 1 adet kasten yaralama, 1 adet hırsızlık ve 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal etme suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Adliyeye sevk edilen Hüseyin H. ve Ahmet F. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Çetede toplamda 6 zanlı tutuklu olarak yargılanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ