Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış

Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli merkezli olarak jandarmanın İzmir ve Muğla illerinde düzenlediği operasyonda evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 kişilik bir suç şebekesi çökertildi.

Denizli merkezli olarak jandarmanın İzmir ve Muğla illerinde düzenlediği operasyonda evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 kişilik bir suç şebekesi çökertildi. Kurban olarak evde bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef seçen şebekenin 4 üyesi tutuklandı.

Denizli'nin Kale ve Beyağaç ilçelerinde meydana gelen 'Evlenme vaadiyle dolandırıcılık' olaylarının aydınlatılması İl Jandarma Komutanlığınca geniş çaplı araştırma başlatıldı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ay süreli fiziki ve teknik takip yapıldı. Şüphelilerin Huriye Ç. (44), Meryem Y. (42), Özlem K. (23), Özcan Ç. (45) ve Hüseyin K. (65) olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Denizli merkezli İzmir ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzelendi.

Düzenlenen operasyonlarda adreslerinde gözaltına alınan 5 şüpheliden Meryem Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli Kale Adliyesine sevk edildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerden Meryem Y'nin 1, Özlem K'nın 3 ve Özcan Ç'nin 2 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur erkekleri hedef almışlar

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, kurban olarak kandırabilecekleri yaşlı ya da evde bakıma muhtaç çocuğu olan erkekleri tercih ettikleri belirlendi. Kadınları getiren erkeklerin ve olayı organize eden kadının nakit para istediği, parayı aldıktan sonra evlenecek kadını evde bıraktıkları ve müştekinin evinden ayrıldıkları, birkaç saat sonrada evlenme amacıyla gelen kadının evleneceği şahsı bir bahane ile evden bir şeyler almaya göndererek evden kaçtığı tespit edildi.

Parası olmayandan senet

Şüphelilerin kandırdıkları 2 mağdura evlilik için Özlem K'yi getirdikleri, parası olmayan mağdurlardan senet istedikleri ama müştekilerin kabul etmemesi üzerine suçun teşebbüste kaldığı anlaşıldı. 2020-2021 yılları arasında birçok olayı gerçekleştirdikleri kaydedilen şüphelilerle ilgili soruşturmanın derinleştirildiği, mağdur sayısının artabileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış
Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış
Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış
Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış
Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Nur Sürer Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Mesut Özil Bülent Uygun Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 12:25:39. #1.16#

title