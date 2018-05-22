Evliliğinde Mutlu Olmak İsteyenler Bu Türbeye Geliyor

Sivas'ta bulunan Kadı Burhaneddin Türbesi'ne giden, evliliklerinde sıkıntı olan çiftler burada mutluluk duasını okuyarak evliliklerinde huzur arıyor.

1345 yılında Kayseri'de doğan Kadı Burhaneddin babası Kayseri kadısı Şemseddin Mehmed'in ölümü üzerine yirmi yaşlarında Haleb'e giderek ilmi çalışmalar yaptı. 1364 yılında tekrar Kayseri'ye dönen Kadı Burhaneddin 21 yaşında Eratnaoğlu Mehmed tarafından Kayseri kadılığına getirildi. Kadılığı sırasında adalete önem vermesinden dolayı halk arasında sevilen ve kısa zamanda memleketin her tarafında adı duyulan Kadı Burhanneddin, 1398 yılında Akkoyunlu Türkmenlerinden Karayülük Osman Bey tarafından ani bir baskında öldürüldü. Öldürüldükten sonra Sivas'ta kendi adının verildiği Kadı Burhaneddin Mahallesi'ne defnedilen Kadı Burhaneddin'in mezarı özellikle evliliğinde mutluluk arayanların akınına uğruyor. Yaşadığı dönemde adalete verdiği önem dolayısıyla evli çiftler ayrı ayrı türbeye gelerek evliliklerinde huzurun devam etmesi için mutluluk duasını okuyor. Rivayete göre türbenin başında dua eden evli çiftler evliliklerinde huzur ve mutluluk buluyor.

Mahalle sakinlerinden Güleryüz Sevim (58), "Eşler birbiriyle huzursuz ve ayrılma eşiğine gelince Kadı Burhaneddin'e gelip dua ederlermiş. Karı-kocanın arasını düzeltme duası varmış. Zaten bu Sivas'ın kadısıymış. Buranın üzerini kapattılar dört tarafını ördüler ama bu mübarek istemedi kapanmasını geri açtılar buranın üstünü. Karı-koca beraber değil ayrı geliyorlar. Bu mutluluğu vesileymiş. Mutsuz olurlarsa gelip dua ederler araları düzelir derler" dedi.

Aynı mahalle yaşayan Songül Mısırlıoğlu ise (54), "Bu mübarek zatı biz zaman zaman ziyarete geliriz. Hatta yolumuzun üzeri olduğu için sürekli dua okuruz. Biz onlardan bir şey beklemeyiz ama onlar Allah dostları olduğu için onların yardımlarını bekleriz. Kadı adalet yüklü bir insanmış daha önce de Mısır'da eğitim görmüş, Kayseri'de kadılık yapmış, devlet başkanlığına kadar yükselmiş mübarek bir zat olduğunu duydum. Eşler huzursuz olduğunda da gelip buraya dua edince mutlu olduklarını öğrendim. Huzursuzluklarının geçtiğini öğrendim" diye konuştu. - SİVAS