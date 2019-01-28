Evliliğin Sağlam Temelleri Evlilik Okulunda Atılıyor

Şahinbey Belediyesi'nin patentli projesi olan Evlilik Okulu Projesi, 2009 yılından bu yana 26 bin 48 kişi eğitim alarak evliliklerini sağlam temeller üzerine inşa ettiler.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun göreve geldiği 2009 yılında başlattığı Evlilik Okulu projesi kapsamında belediye bünyesinde ve kurumlarda 26 bin 48 çift eğitim alırken, 2014 yılında alınan kararla Evlilik Okulu'na katılan ve yeni evlenecek olan 4 bin 448 çifte çamaşır makinası, 729 evli çifte ise kahve makinası hediye edildi. Ayrıca Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun 2018 yılı Aralık ayında aldığı karar sonrasında yeni evlenecek çiftlerden birisi çekilen kura sonrasında Umreye gönderilecek.

"Evlilik okulunu önemsiyoruz"

Evlilik okulunu çok önemsediklerini vurgulayan Mehmet Tahmazoğlu, "Bu konuda Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Müftülüğümüzle işbirliği içerisinde Şahinbey Belediyesi çatısı altında evli çiftlerimize ve yeni evlenecek çiftlerimize evlilik anlamında ihtiyaç duyduğunuz bilgilerde yardımcı oluyoruz. Biz istiyoruz ki sağlam yapılı, mutlu aileler oluşturalım. Eşler birbirine karşı saygı ve sevgi içerisinde olsun. Evlilik ile ilgili bilinmesi gereken her konuda çiftlerimizi bilgilendirelim. Her gün yeni bir şey öğreneceğiz ki hayatımıza değer katsın. Çünkü bir insanın evlilik hayatı gerçekten iyiyse, insan dünyada cenneti yaşar. Evlilik hayatı kötüyse hiç ahirete gitmeye gerek yok bu dünyada cehennemi yaşarsın, bu nedenle hayatımızı cennet yapmanın yolu iyi bir evlilik hayatından geçiyor. İnsanın hayatında önemli dönüm noktalarından bir tanesi evliliktir. Çünkü hiç tanımadığın birisiyle hayatını birleştirip yeni bir hayata başlıyorsun Evlilik sürecinde karşımızdakinin de bir insan olduğunu ve hata yapabileceğini düşünerek karşılıklı fedakarlıkla evliliğinizi güzelleştirmeniz gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA