: Evliliğe dair her şey bu fuarda

14.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:11

Ankara'da başlayan Düğün Fuarı düğün hazırlığında olan çiftlere yüzlerce çeşit seçenek sunuyor. Çiftler, fuarda, davetiyeden gelinliğe, nostaljik düğün araçlarından mobilyaya kadar gerekli tüm ürünleri bulabiliyor.

Ankara'da düğün hazırlıkları Fuarı evlilik heyecanı yaşayan gençlere kapıları açtı. " ATO Congresium" ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda farklı konseptlerde düğün paketleri hazırlamak mümkün.

Her geçen gün farklı bir boyut kazanan düğünler, ihtiyaç çeşitliliğinde beraberinde getiriyor. Her keseye her bütçeye uygun ürünlerin yer aldığı fuarda gelinlikler, davetiyeler, mobilyalar, mutfak eşyaları, dekorasyon ürünleri ve düğün pastasına kadar bir çok seçenek ziyaretçilere sunuluyor.

Fuar, 15 Aralık'a kadar gezilebilecek.

(Neşra Durmaz - Mustafa Apaydın/İHA)

