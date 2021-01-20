Evli sevgiliyle aşk yaşamaya devam ediyor
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Evli sevgiliyle aşk yaşamaya devam ediyor

20.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:51
Evli sevgiliyle aşk yaşamaya devam ediyor

Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, evli olan sevgilisi ve iki çocuğun babası Rifat Sarıcaoğlu ile ilişkisinin devam ettiğini söyledi. İşte detaylar...

Önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Gürsel, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

'HEP AYRI YAŞADIK'

İki çocuk babası olan evli sevgilisi Rifat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Burçe Gürsel, "Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Hiç birlikte yaşamadık. Son zamanlar özel hayatımız göz önüne gelince "Ayrıldılar" diye düşünüldü. Hep ayrı yaşadık sonra çocuklarımız oldu. Bu şekilde geçiyor" dedi.

'RİFAT KENDİ EVİNDE YAŞIYOR'

"Çocuklardan dolayı sürekli görüşüyoruz ama dışarıya çıkamıyoruz" diyen Gürsel, "Bu aralar malum olaydan dolayı çıkmıyoruz pek. Görüşüyoruz sonuçta. Rifat Bey'in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz." diye cevap verdi.

'ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYORUZ'

Burçe Gürsel, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Yok şu anda öyle bir düşüncem yok. Öyle bir yorgunum ki sabaha kadar bebeğe baktım." şeklinde yanıt verdi.& ; & ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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