Evli öğretmen 5 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
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Evli öğretmen 5 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Güney Afrika'da evlendikten sonra modelliği bırakarak öğretmen olan Fiona Viotti, 18 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı.

17.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:45
Evli öğretmen 5 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

'nın liman kentlerinden 'un en prestijli okullarından biri olan Bishops Diocesan College'da sualtı topu öğretmenliği yapan Fiona Viotti'nin, 2013 ile 2019 yılları arasında toplam beş öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

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