Evli öğretmen 5 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

17.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:45

Güney Afrika'nın liman kentlerinden Cape Town'un en prestijli okullarından biri olan Bishops Diocesan College'da sualtı topu öğretmenliği yapan Fiona Viotti'nin, 2013 ile 2019 yılları arasında toplam beş öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.