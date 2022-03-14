Evli Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
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2016 yılında avukat Ece Binay ile evlenen Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının Kırmızıgül'ü dizine yatırıp saçlarını okşadığı video da yasak aşk iddiasını güçlendirdi.
Yönetmenlik ve şarkıcılık yapan Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden bir çocuğu olan Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddia edildi.
DİZİNE YATIRIP SAÇLARINI OKŞADI
52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadınla evde sarmaş dolaş çekildiği fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Genç kadının Mahsun Kırmızıgül'ü dizine yatırarak saçlarını okşadığı video ise yasak aşk iddiasını güçlendirdi. Kırmızıgül'ün genç kadınla olan fotoğrafı kısa sürede sosyal medyadan kaldırılırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.