Evli Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı

Yönetmenlik ve şarkıcılık yapan Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden bir çocuğu olan Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddia edildi.

DİZİNE YATIRIP SAÇLARINI OKŞADI

52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadınla evde sarmaş dolaş çekildiği fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Genç kadının Mahsun Kırmızıgül'ü dizine yatırarak saçlarını okşadığı video ise yasak aşk iddiasını güçlendirdi. Kırmızıgül'ün genç kadınla olan fotoğrafı kısa sürede sosyal medyadan kaldırılırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay