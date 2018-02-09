Evli Kadını Fuhşa Zorladığı İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı (2)
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Evli Kadını Fuhşa Zorladığı İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı (2)

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDISamsun'da evli 2 çocuk annesi S.B.'yi (26) fuhşa zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ş. (39), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evli Kadını Fuhşa Zorladığı İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı (2)

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Samsun'da evli 2 çocuk annesi S.B.'yi (26) fuhşa zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ş. (39), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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