Evli Kadın Öğretmen Her Gün İlişkiye Girebilmek İçin 15 yaşındaki Erkek Öğrenciyi Evlatlık Edindi.

Amerika'da 43 yaşındaki Rayna Culver isimli kadın öğetmen, akrabalrı tarafından evden kovulan 15 yaşındaki öğrenciyi evlatlık aldı ve ğrenci ile aylarca hemen hemen her gün cinsel ilişkiye girdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, öğretmen öğrencisi ile okulda yakınlaştıktan sonra öğrenciyi evlatlık aldı. Geçen sene Haziran ayında öğrenci uyumaya giderken öğretmen önrencinin elbiselerini çıkarıp ilişkiye girdi. Çift ogünden sonra her gün ilişkiye girerken, öğrenci ifadesinde evden atılma korkusu ile öğretmeni kendini öğretmeni ile ilişkiye girmek zorunda olduğunu hissettiği ve sonradan öğretmenin kendisini her cinsel ilişkiye girmek için evlatlık edindiğini anladığını söyledi. Öğretmen ve öğrencinin telefonuna el koyan polis bir çok cinsel içerikli mesaj buldu. Öğretmen tutuklanırken avukatı ise öğretmenin masum olduğunu ve bu tür iddialrın asılsız olduğunu söyled.