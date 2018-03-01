Evli Fen Bilgisi Öğretmeni Öğrencisi ile Cinsel İlişkiye Girdi, Çıplak Fotoğrafları Olayı Ele Verdi
ABD'de evli öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Öğrencinin telefonunda bulunan çıplak fotoğraflar olayın aydınlatılmasını sağladı.
ABD'nin Florida eyaletinde 26 yaşındaki evli bir kadın öğretmen, 14 yaşındaki bir erkek çocukla cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı. Öğretmenin 14 yaşındaki çocuğa çıplak fotoğraflarını gönderdiği ve ona uyuşturucu aldığı ortaya çıktı.
GÖNDERDİĞİ FOTOĞRAFLAR ELE VERDİ
26 yaşındaki Stephanie Peterson isimli öğretmen, Florida eyalatindeki New Smyrna kasabasında tutuklandı. Kadının suçu 14 yaşındaki bir çocukla cinsel birliktelik yaşamaktı. İkilinin geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana birlikte olduğu ortaya çıktı. İlişkiyi belgeleyen nokta ise kadın öğretmenin çocuğa gönderdiği çıplak fotoğraflarıydı.
EVLİ KADIN ÖĞRENCİSİNE UYUŞTURUCU DA ALMIŞ
Ancak durum bununla sınırlı değildi. Stephanie Peterson'ın 14 yaşındaki çocuğa uyuşturucu aldığı da açıklandı. Genç kadının 3 yıldır itfaiyeci Brandon Peterson ile evli olduğu belirtiliyor.
Skandal olay çocuğun her şeyi anne ve babasına anlatmasıyla ortaya çıktı.
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Ülkemizde olan bitenlerden bıktık amerikayimi sorduk ....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çocuk öğretmeni ile bişey yapmamış öğretmen yapmış herşeyi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÖĞRETMENİN HASI BÖYLE OLUR HERŞEYİ ÖĞRETİR HİÇ BÖYLE ÖĞRETMENİM OLMADI YANİCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Elma ağacı dibindeyken niye amasyaya gelip elma arasın.yaşlanınca osuruk ağacı olmuş adamı napsın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Türk medyası yalan atıyor ben itibar etmiyorumCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır