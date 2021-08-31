Evli Evine Köylü Köyüne Filmi
Evli Evine Köylü Köyüne filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Evli Evine Köylü Köyüne filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Komedi filmi Evli Evine Köylü Köyüne'nin yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Aldoğan üstleniyor.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Evli Evine Köylü Köyüne
Yapımcı Firma: Onn Medya
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.08.2022
Evli Evine Köylü Köyüne Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com