Evli çiftlerden Malazgirt'teki tarihi mekanlara ilgi
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Evli çiftlerden Malazgirt'teki tarihi mekanlara ilgi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki tarihi mekanlar, yeni dünya evine giren çiftlerin mutlu anlarına tanıklık ediyor.

Evli çiftlerden Malazgirt'teki tarihi mekanlara ilgi
04.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:41

Muş'un Malazgirt ilçesindeki tarihi mekanlar, yeni dünya evine giren çiftlerin mutlu anlarına tanıklık ediyor.

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı bölge, düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyo oldu. Gelin ve damatlar, stüdyo yerine Türk'lerin Anadolu'ya giriş kapısı olan tarihi Zafer Anıtlarını tercih ediyor. Malazgirt köylerinden tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için geldiklerini belirten damat Sabahattin Üsta; tarihi, huzurlu ve güzel ilçede bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sabahattin Üsta, evleneceği Mihriban Üsta'ya düğün fotoğrafları için tarihi Zafer Anıtlarında çekim yaptıracaklarının sözünü verdiğini belirterek, bu sözü yerine getirdiğini aktardı. Hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden Üsta, "Bu güzel günü memleketimizdeki bu tarihi yerlerde ölümsüzleştirmek amacıyla geldik. Stüdyoda fotoğraf çektirmek yerine bu tarihi yerleri tercih ettik. Bu güzel günü daha da güzelleştireceğiz" diye konuştu.

Gelin Mihriban Üsta da, fotoğraf çekimi için Türk'lerin Anadolu'ya giriş kapısı olan tarihi Zafer Anıtlarına geldiklerini söyledi. Çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Üsta çifti, fotoğraflarını tarihi mekanlarda ölümsüzleştirmek istediklerini aktardı. Hayal ettikleri çekimleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Üsta çifti, Tarihi Malazgirt ilçesinde fotoğraf çekimleri için çok güzel mekanların ve doğal ortamların bulunduğunu, tüm çiftleri bu amaçla ilçeye davet ettiklerini kaydettiler. - MUŞ

Kaynak: İHA

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