Evli çift otomobilde uyuşturucuyla yakalandı
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Evli çift otomobilde uyuşturucuyla yakalandı

22.01.2021 12:08 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:12
Evli çift otomobilde uyuşturucuyla yakalandı

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 182 gram esrar ele geçirildi.

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 182 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki çiftten, Ahmet Damar tutuklandı, eşi F.D. ise serbest bırakıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 182 gram esrar ele geçirilirken, Ahmet Damar ve eşi F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahmet Damar tutuklanırken eşi F.D. ise serbest bırakıldı.


Evli çift otomobilde uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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