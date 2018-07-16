Evli Bakanın Kadınları Taciz Ettiği Mesajlar Ortaya Çıktı

Genç kadınlara attığı sapık mesajlar ortaya çıkan İngiliz vekil ve KOBİ'lerden Sorumlu Bakan Andrew Griffiths'in skandalı ülkeyi karıştırdı.

"GÜÇ AFRODİZYAKTIR"

Tanıştığı birçok kadını telefondan taciz ettiği bilinen Griffiths'in son kurbanı Imogen Treharne isimli bir bir bar çalışanı oldu. İngiliz bakan, Treharne'ye attığı mesajda, "Ben bir bakanım, çok kız arkadaşım var. Güç afrodizyaktır" yazmış.

EVLİ AMA KADINLARLA FLÖRT EDİYOR

İngiltere'de 2010 yılından beri vekil olarak görevine devam eden Muhafazakar Parti'den Andrew Griffiths'in evli olmasına rağmen birçok kadınla flörtleştiği ve onlara cinsel içerikli mesajlar attıkları ortaya çıktı.

KENDİSİNE "BABACIM" DENİLMESİNİ İSTİYOR

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror evli ve çocuk sahibi olan Griffiths'in yazışmalarını ifşa etti.

Bir barda çalışan ve aynı zamanda mankenlik de yapan Imogen Treharne'ye gönderdiği mesajlarda sapık bakan, "Benim çok kız arkadaşım var. Güç bir afrodizyaktır" dediği öğrenildi.

Griffiths'in Treharne'den kendisine "Babacım" demesini istediği de ortaya çıkarken, yaramaz kızları "yalamak" istediğini de dile getirdiği belirtildi.

Griffiths'in, "Ben gücü olan babayım. Yaramazları hizaya getirecek babayım" dediği İngiliz basınında geniş yer aldı.

GÖREVİ BIRAKTI

İngiltere Başbakanı May'in yakın kurmayları arasında yer alan ve kabinede kadın haklarını savunan biri olarak görülen Griffiths, bu gelişmenin ardından görevi bıraktı.

Griffiths'in çok sayıda cinsel içerikli mesaj attığı ifade ediliyor.