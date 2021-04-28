Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
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Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı bir binanın 3. katında bulanan daire çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı bir binanın 3. katında bulanan daire çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Tam kapanma nedeniyle il dışına çıkmak için hazırlık yapan aile, yangın haberini alınca olay yerine koştu. Gördüğü manzara karşısında olduğu yere yığılan kadın ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Esentepe 2850 Sokak'ta 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada tam kapanma nedeniyle İstanbul dışına çıkmak için hazırlık yapan aile üyeleri yangın haberini dışarıda alınca olay yerine koştu. Gördükleri manzara karşısında oldukları yere yığılan kadın ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Onları çevredeki vatandaşlar teselli etti.

Binaya girmek isteyen yaşlı bir kadın ise, ailesi ve itfaiye ekipleri tarafından içeriden çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yanan daire kullanılamaz hale geldi.

(Hasan Tik/İHA)

Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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