Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler - BURSA
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Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler - BURSA

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki 2 katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

22.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:18

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki 2 katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İsmet (69) ve Şerif Hanım Mutluay'a (65) ait Üreğil Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde iftar saatinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tüm evi saran alevlere müdahale eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Gözyaşları içinde evlerinin yanışını izleyen çifte, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yardım etti.

Yangında 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, Mutluay çiftini komşuları teselli etti.

Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler - BURSA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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