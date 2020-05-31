Evlerinin yanışını birbirlerine sarılıp ağlayarak izlediler - Evlerinin yanışını birbirlerine sarılıp ağlayarak izlediler Tek katlı evde çıkan yangında tüm eşyalar küle dönerken Kur'an-ı Kerim hasar almadı Mahalleliyi sokağa döken yangına vatandaşlarda hortumlarla müdahale etti Yangın sonrası kedi sesleri itfaiye erlerini seferber etti Kurtarılan yavru...

- Evlerinin yanışını birbirlerine sarılıp ağlayarak izlediler

Tek katlı evde çıkan yangında tüm eşyalar küle dönerken Kur'an-ı Kerim hasar almadı

Mahalleliyi sokağa döken yangına vatandaşlarda hortumlarla müdahale etti

Yangın sonrası kedi sesleri itfaiye erlerini seferber etti

Kurtarılan yavru kedi vatandaşlara teslim edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın tüm evi etkisi altına alarak evi kullanılmaz hale getirirken, yangında küle dönen eşyalar arasında hasar görmeyen Kur'an-ı Kerim dikkat çekti. Ev sahiplerinin gözü yaşlı şekilde birbirlerine sarılarak izlediği yangını söndüren itfaiye erleri ayrıca mahsur kalan yavru kediyi de kurtararak vatandaşlara teslim etti.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Gazeller Caddesi Düzgün Sokakta tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. ve ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Isı yalıtımı için kullanılan cam yününün de alev alması sonucu yangın tüm evi etkisi altına aldı. Yangını gören ev sakinleri panik halinde evi boşaltırken durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangın esnasında sokak sakinleri ise evlerindeki hortumlar aracılığıyla yanan evi söndürmek için itfaiye ekiplerine yardım etti.

Gözleri yaşlı şekilde evlerinin yanışını izlediler

Üzüntülü ve buruk gözlerle küle dönen evlerini izleyen vatandaşlar sarılarak birbirini teselli ederken sinir krizi geçiren ev sahibi kadın ise ambulans eşliğinde hastaneye götürüldü. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında eşyalar kullanılmaz hale gelirken, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'in hasar almayışı ise dikkatlerden kaçmadı. Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye erleri toplanma esnasında gelen kedi sesi için seferber oldu. Yavru kediyi yangından kurtaran ekip vatandaşlara teslim etti. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA