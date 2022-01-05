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Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşlarıyla izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşlarıyla izlediler
AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da evlerinde çıkan yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izleyen aile fertleri, birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da evlerinde çıkan yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izleyen aile fertleri, birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'nde Kemal T'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer katları da sardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen damat İlker T. ve yakınları, birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı.

İlker T, ara ara kulübedeki köpeğinin yanına giderek onu sevdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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