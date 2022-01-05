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Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler Kendisine sarılan gözü yaşlı kadını 'Daha iyisini yapacağım' diyerek teselli etti Kışla yanındaki 2 katlı binada korkutan yangın Yangın esnasında korkan köpeği böyle sakinleştirdi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde askeri...

SAKARYA (İHA) - Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Kendisine sarılan gözü yaşlı kadını 'Daha iyisini yapacağım' diyerek teselli etti

Kışla yanındaki 2 katlı binada korkutan yangın

Yangın esnasında korkan köpeği böyle sakinleştirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde askeri kışla yanında bulunan iki katlı binada yangın çıktı. Kendisine sarılarak gözyaşı döken kadını 'Daha iyisini yapacağım' diyerek teselli eden ev sahibi, yangın esnasında körken köpeğini de sakinleştirmeye çalıştı.

Yangın, Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi üzerinde bulunan askeri kışlanın yanındaki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T.'ye ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında herhangibir yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, bina sahipleri ise evlerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Evin sahiplerinden olduğu öğrenilen vatandaş, gözyaşları içerisinde kendisine sarılan kadını 'Daha iyisini yapacağım' diyerek teselli etti. Öte yandan, aynı kişinin yangın esnasında korkan köpeği de sakinleştirmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde izlediler

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İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri

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