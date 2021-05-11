Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler
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Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler

Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta iftar saatinde 3 kişinin yaşadığı ev sobadan çıkan alevler alev sonucunda kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak'ta iftar saatinde 3 kişinin yaşadığı ev sobadan çıkan alevler alev sonucunda kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi ise olayı iftara gittiği komşusunda öğrendi.

Olay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi Fabrika Sokak'ta meydana geldi. Nediye Demir eşi ve kızıyla birlikte komşusuna iftar yapmak için gitti. Ardından sobadan çıkan alevler sonucunda biranda ev alevler içinde kaldı. Evinin yandığını fark eden Nediye Demi hemen, itfaiye ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının sönmesinin ardından ev kullanılmaz hale geldi. Diğer yandan Nediye Demir'in kızı ve eşi yanan evlerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın sırasında evde 2 adet dolu tüpün olduğu fark eden Nediye Demir hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipleri yangın söndürme çalışması sırasında tüplerin patlama riskine karşı evin önüne çıkardı. - ZONGULDAK

Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler
Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler
Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler
Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler
Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler
Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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