Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı
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Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

01.01.2021 05:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 06:02
Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

ADANA'da evlerinin önünde kimliği belirsiz 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan iki kardeş ağır yaralandı.

ADANA'da evlerinin önünde kimliği belirsiz 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan iki kardeş ağır yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi 16053 Sokak'ta meydana geldi. Otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz kişi iddiaya göre, İbrahim Ö.'ye seslenip, dışarıya çıkmasını istedi. İbrahim Ö.'yü çağıran kişiyi fark eden kardeşleri Recep Ö. ve Mahsun Ö., ağabeyleriyle birlikte dışarıya çıktı. 3 kardeşin sokağa çıktığı sırada otomobilden inen 5 kişi, bıçaklarla 3 kardeşe saldırdı. Olayda Recep Ö. kalçasından, Mahsun Ö. ise başından, sol koltuk altından ve bacaklarından ağır yaralandı. İbrahim Ö. ise olayı yara almadan atlattı. Saldırı sonucu, iki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobile binip, olay yerinden kaçtı. Yaralı iki kardeş, yakınları tarafından otomobille Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden Mahsun Ö.'nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı
Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı
Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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