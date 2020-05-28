Evlerinin duvarındaki mermiyi görünce şok oldular
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Evlerinin duvarındaki mermiyi görünce şok oldular

Denizli'de yaşlı bir çiftin evine gece yarısı nereden geldiği belli olmayan mermi pencere camını delip duvara isabet etti.

Evlerinin duvarındaki mermiyi görünce şok oldular
28.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:26

Denizli'de yaşlı bir çiftin evine gece yarısı nereden geldiği belli olmayan mermi pencere camını delip duvara isabet etti. Sabah uyanan yaşlı çift önce camlarında kurşun izini ardından duvara isabet eden mermiyi fark edince polisi arayarak yardım isteyince ilginç olay ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evde oturan yaşlı çift Kadriye ve Nuri D., sabah erken saatlerde pencereden dışarıya baktıkları esnada oluşan deliği fark etti. Evin içerisine bakan çift kısa süre sonra duvara isabet etmiş mermiyi gördü. Ne olduğunu anlamayan çift olayı ilk önce oğulları Hüseyin D.'ye telefonla anlattı. Hüseyin D. ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri evin 5 metre ilerisinde yerde boş kovan buldu. Yaşlı çiftin kimseyle husumeti olmaması ve çevredeki vatandaşları herhangi bir ses duymaması ise şaşkınlığa sebep oldu.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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