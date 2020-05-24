Evlerinin camlarını ve sokağı süsleyip ilahiler çalarak bayramı sokağa taşıdılar
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Evlerinin camlarını ve sokağı süsleyip ilahiler çalarak bayramı sokağa taşıdılar

Evlerinin camlarını ve sokağı süsleyip ilahiler çalarak bayramı sokağa taşıdılar Kısıtlama nedeniyle evlerinde kalanlardan ilahili balonlu bayram kutlaması havadan görüntülendi Pendik'te vatandaşların 7 yıldır düzenlediği sokak iftarı, bu sene korona virüs engeline takıldı.

24.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:40

Evlerinin camlarını ve sokağı süsleyip ilahiler çalarak bayramı sokağa taşıdılar

Kısıtlama nedeniyle evlerinde kalanlardan ilahili balonlu bayram kutlaması havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik'te vatandaşların 7 yıldır düzenlediği sokak iftarı, bu sene korona virüs engeline takıldı. Sokakta düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya gelemeyen mahalleli, evlerinin camlarını balonlarla süsleyerek birbirlerinin bayramlarını kutladı. İlahi seslerinin de yükseldiği sokak bayramlaşması havadan görüntülendi.

Pendik Kavakpınar Mahallesinde yaklaşık 7 yıldır sokakta düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya gelen mahalleliler bu yıl korona virüs pandemisi engeline takıldı. İftar yemeğinde bir araya gelemeyen mahalleli, evlerinden çıkmayarak toplu halde bayramlaşmaya karar verdi. Evlerinin camlarını Türk bayrağı, balonlar ve süsler ile donatan vatandaşlar birbirlerinin bayramlarını camlardan konuşarak kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, birbirlerinin Ramazan Bayramını evlerinden kutladı. Bayramlaşmanın yaşandığı sokakta aynı zamanda ilahi ve şarkı sesleri de yükseldi.

Kavakpınar Mahallesinde yaşayan Şermin Arslan, "Her yıl mahallemizde Ramazan'da gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğini bu yıl Covid - 19 nedeniyle gerçekleştiremedik. Biz de mahalle halkı olarak evlerimizde bayram kutlamaya karar verdik. Çocuklarımız bayramı bayramlaşmayı unutmasınlar diye böyle bir şey yapmak istedik" dedi.

Evlerinden çıkamayan vatandaşların birbirlerinin bayramlarını camlardan kutladıkları sokak bayramlaşması drone ile havadan görüntülendi.

Evlerinin camlarını ve sokağı süsleyip ilahiler çalarak bayramı sokağa taşıdılar

Kaynak: İHA

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