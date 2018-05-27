Evlerinin Balkonunda Oyun Oynayan Bebek, 4. Kattan Böyle Düştü
Kahramanmaraş'ta evinin balkonunda oynayan 1 yaşındaki bebek, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Bebeğin feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta evlerinin balkonunda oyun oynayan 1 yaşındaki bebek, 4. kattan aşağı düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan o onlar çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
BALKONDA OYNAYAN 1 YAŞINDAKİ BEBEK 4. KATTAN DÜŞTÜ
Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında ikamet eden Suriyeli uyruklu ailenin 1 yaşındaki Muhammet Avvuş isimli bebek, evin balkonuna çıktı. Balkonda bir süre oyun oynayan bebek, apartmanın 4. katından aşağı düştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına sevk edilen Muhammet Avvuş, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
BABA, DIŞARI BAKTIĞINDA ÇOCUĞUNU FARK ETMİŞ
Bebeğin babası Abdulkafi Avvuş, emniyette alınan ifadesinde; ailecek evde olduklarını, eşinin yemek yaptığını, kendisinin de diğer çocuklarıyla oturduğunu, aşağıda bağırtı sesleri duyması üzerine dışarı baktığında kendi çocuğunu yerde gördüğünü söyledi.
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O kadat insan bi bebege dikkat edememis mi pü yaziklar olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu sriyelelir her zaman dikkatsizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oooooof. OoooffffCevap Yaz 1 Yayından Kaldır