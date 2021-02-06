Arsuz'da tüfekle vurulan yavru kartal tedaviye alındı
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Arsuz'da tüfekle vurulan yavru kartal tedaviye alındı

06.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:02
Arsuz'da tüfekle vurulan yavru kartal tedaviye alındı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde evin bahçesinde tüfekle vurulmuş yaralı olarak bulunan yavru kartal, tedaviye alındı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde evin bahçesinde tüfekle vurulmuş yaralı olarak bulunan yavru kartal, tedaviye alındı.

İlçe merkezinde yaşadıkları evlerin bahçeleri ortak olan Burak Bodur ve Volkan Albayrak, sohbet etmek için dışarı çıktıklarında yerde hareketsiz kalan bir kuş gördü. Bahçedeki kuşu önce güvercin sanan iki arkadaş, hayvanın yanına yaklaştıklarında şaşkınlığa uğradı. Kuşun bir kartal yavrusu olduğunu fark eden Bodur ve Albayrak, hayvanı evlerine alarak Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.Adrese gelen ekipler, kartal yavrusunun nesli tükenmekte olan bir türden olduğunu ve tüfekle vurulduğunu tespit etti. Teslim alınan yaralı kartal yavrusu tedaviye alındı. İki arkadaş, yavru kartala yardım ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.


Arsuz'da tüfekle vurulan yavru kartal tedaviye alındı
Arsuz'da tüfekle vurulan yavru kartal tedaviye alındı
Arsuz'da tüfekle vurulan yavru kartal tedaviye alındı
Arsuz'da tüfekle vurulan yavru kartal tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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