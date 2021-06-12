Evlerinin anahtarını Başkan Palancıoğlu verdi
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Evlerinin anahtarını Başkan Palancıoğlu verdi

Evlerinin anahtarını Başkan Palancıoğlu verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Küçükali 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Öznur Kılavuz'u evinde ziyaret ederek, yeni evlerinin anahtarını teslim etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Küçükali 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Öznur Kılavuz'u evinde ziyaret ederek, yeni evlerinin anahtarını teslim etti.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hiçbir vatandaşı mağdur etmeden Melikgazi'ye yakışır bir dönüşümü sağlayacaklarını söyleyen Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Küçükali Mahallesi 2. Etap kentsel dönüşüm çalışmalarını nisan ayı itibariyle başlatmıştık. En büyük Kentsel Dönüşüm Projeleri'nden biri olan Küçükali kentsel dönüşüm konutlarının 2. Etabında çalışmalarımız devam ediyor. Burada parsel bazlı çalışmaya geçiyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızda anlaştık, evleri yıkmaya başladık. Küçükali 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Öznur Kılavuz teyzemizi ziyaret ederek, yeni evlerinin anahtarını teslim ettik. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, Melikgazi'mize yakışır bir dönüşümü sağlayacağız. Kılavuz ailesine yeni evlerinde huzur ve afiyet diliyorum. Diğer mahallelerimizde bulunan dönüşüm çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Yaptığımız kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Melikgazi'mizi dönüştürmek ve yeni bir Melikgazi inşa etmek noktasında kararlılığımız ilk günkü heyecan ve şevkle devam ettiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Evlerinin anahtarını Başkan Palancıoğlu verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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