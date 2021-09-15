Evlerini TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan Yerköylü çifte altın madalya - Haberler
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Evlerini TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan Yerköylü çifte altın madalya

AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Evlerini TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan Yerköylü çifte altın madalya

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) evlerini bağışlayan Gazi Arslan ve eşi Tekmile Arslan'a altın madalya ve plaket verildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) evlerini bağışlayan Gazi Arslan ve eşi Tekmile Arslan'a altın madalya ve plaket verildi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen madalya ve plaket takdim törenine katılan TSKGV Genel Müdürü emekli tümgeneral Sadık Piyade, katkılarından dolayı Arslan çiftine teşekkür etti.

Piyade, vakfın en önemli görevinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak, milletle gönül bağı kurmak olduğunu söyledi.

Her zaman Türk ordusunun yanında olduklarını, bağlı şirketleri ile öncelikle ordunun ihtiyaçlarını son teknoloji ürünler ile giderilmesine çalıştıklarını belirten Piyade, "Bağışlar ve şirketlerden gelen kar paylarından elde edilen gelir TSK'nin modernizasyonu kapsamında Savunma Sanayi Destekleme Fonu üzerinden TSK projelerine aktarılmaktadır. Bağışçılarımız Gazi Arslan ve eşi Tekmile Arslan, milli hassasiyetleri yüksek, Türk savunma sanayinin gelişmesini yakından takip eden, ordumuzun güçlenmesi yönünde arzusu olan dolayısıyla bu çorbada bir tuzu olmasını isteyen bağışçılarımızdan biri olarak vakıf ailemize katılmışlardır. Bizler de vakıf olarak Arslan çiftimize, yapmış oldukları bağıştan dolayı madalyalarını takdim etmiş bulunmaktayız. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da "İlçemiz sakinlerinden Gazi Arslan ve eşi Tekmile Arslan'ın TSK Güçlendirme Vakfı'na evlerini bağışlamış olması bizleri çok memnun etmiştir. Bizler aziz vatanımız için canımızı hiçe sayarak cepheye koşan bir milletiz. Arslan ailemiz de örnek davranışlarıyla bizleri çok mutlu etmiştir. Arslan ailemizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Evini bağışlayan Gazi Arslan ise canları pahasına vatanın bölünmez bütünlüğünü koruyan asker ve polisler için ne yapsalar az olduğunu ifade etti.

Arslan, TSK Güçlendirme Vakfı kuruluşu ve yapısı itibarıyla Türkiye'nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren, kanunla kurulan tek vakıf konumunda olduğu için bağışta bulunduklarını aktardı.

Piyade, Arslan çiftine altın madalya, Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz da teşekkür plaketi takdim etti.

Törene, Yerköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu ve askeri personel de katıldı.

Evlerini TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan Yerköylü çifte altın madalya

Evlerini TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan Yerköylü çifte altın madalya

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evlerini TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan Yerköylü çifte altın madalya - Haberler
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